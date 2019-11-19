النجم السعودي ياسر القحطاني يؤكد مشاركة النجم الليبي طارق التائب في مباراة اعتزاله مباراة اعتزال ياسر القحطاني ستقام في الأول من ديسمبر

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كشف نجم الكرة السعودية، ونادي الهلال السابق، ياسر القحطاني اليوم الثلاثاء عن بعض أسماء نجوم كرة القدم المشاركين في مباراة اعتزاله التي ستقام ضمن مهرجان موسم الرياض على ملعب جامعة الملك سعود يوم 1 ديسمبر 2019.

وأكد القحطاني مشاركة نجم المنتخب الليبي ونادي الهلال السعودي الأسبق، طارق التائب، إضافة إلى أسماء نجوم أجانب آخرين.

وسيلعب التائب مع فريق “Y20” التابع لياسر القحطاني في مباراة اعتزاله أمام الهلال.

ولبى كل من الإيطالي أندريا بيرلو نجم ميلان الإيطالي السابق، الهولندي روبن فان بيرسي لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، الكاميروني صامويل إيتو نجم برشلونة الإسباني السابق، الإيطالي فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما الإيطالي، دعوة ياسر القحطاني للمشاركة في حفل اعتزاله.