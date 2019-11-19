الطبال: أسعى لتحقيق نتائج مميزة مع شبيبة القبائل

أخبار ليبيا24- خاص

عبر المحترف الليبي محمد الطبال عن سعادته بإتمام التعاقد مع شبيبة القبائل الجزائري شاكرًا إدارة نادي الشبيبة ورئيسها على الثقة.

وأكد الطبال خلال مؤتمر صحفي أنه سيكون في مستوى التطلعات، وتقديم الإضافة للفريق”.

وذكر المحترف الليبي “تلقيت اتصالات من عديد الاندية في الجزائر وفي تونس لكن اختياري للشبيبة لأنه من الفرق الكبيرة والتي تمتلك السمعة الطيبة”.

ويعتبر الطبال من الأسماء المميزة في كرة القدم الليبية وسبق وأن لعب لفريق الاتحاد وخاض تجربة احترافية في البرتغال مع سانتا كلارا.