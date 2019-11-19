السراج يبحث مشاكل قطاع الصحة وسبل توفير احتياجاته

أخبار ليبيا 24

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الثلاثاء، مع وكيل وزارة الصحة بالحكومة محمد هيثم، ونائب رئيس لجنة العطاءات العامة ورئيس لجنة العطاءات الفرعية للشراء الخارجي، وأعضاء من لجنة الشراء المحلي.

وبحث الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في طرابلس، احتياجات قطاع الصحة وكيفية توفيرها من بنود الإمداد الطبي بشكل انسيابي، ومعالجة كافة المختنقات لا سيما ما يصاحب انتهاء العام المالي للشركات المصنّعة، والعراقيل المصاحبة لذلك.

وشدد السراج خلال الاجتماع، على أهمية الانتهاء من أعمال لجنة العطاءات العامة بأسرع وقت ممكن، ليتسنى حل مشاكل الإمداد الطبي، مع الاستفادة من خبرات اللجان السابقة العاملة في ذات المجال وصولا إلى ما يفيد ويخدم الصالح العام، حسب قوله.