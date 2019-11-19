السراج: حل الأزمة الليبية يكون بإجراء انتخابات نزيهة وليس بتقاسم السلطة

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، أن حل الأزمة الراهنة في ليبيا يكون بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بناء على قاعدة دستورية سليمة، وليس بتقاسم السلطة، على حد تعبيره.

وقال السراج في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن “حل الأزمة لا يتم بتقاسم السلطة بين أي كان، بل بمنح الشعب حقه في اختيار حكامه عبر انتخابات حرة نزيهة، تجرى على قاعدة دستورية سليمة”.

وأضاف السراج، قائلا: أن الجميع بات يدرك أنه لا يوجد حلا عسكريا للأزمة الليبية، والجهود الدولية المبذولة تسعى لإيجاد مخرج سياسي عبر وقف التدخلات السلبية الأجنبية في الشأن الليبي، وإجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، ليقول الشعب كلمته، وهو نفس ما طالبنا ونطالب به”.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي، إلى أن “من يرفض الانتخابات هو الذي يريد إلغاء رأي الشعب ويستحوذ على الحكم”، على حد تعبيره.

وقد أكد فايز السراج خلال هذه التصريحات، تمسكه بمبادرته للحل السياسي التي طرحها في يونيو الماضي، مشددا على أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية.

وكان السراج قد طرح في منتصف يونيو الماضي، مبادرة سياسية لحل الأزمة الراهنة في البلاد تتضمن عقد ملتقى وطني للاتفاق على خارطة طريق للمرحلة القادمة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية العام الجاري.