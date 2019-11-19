الحكومة المؤقتة تتابع عمل برنامج العوده الطوعية للمهجرين الحكومة مهتمة بمواطنيها أينما كانوا وحيثما وجدوا في أي مكان في العالم

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبد الهادي الحويج، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور فتحيه حامد اليوم الثلاثاء بجمهورية مصر بمدينة القاهرة اللجنة المكلفه ببرنامج العودة الطوعية المهجرين وذلك للاطمئنان على سير العمل والتعرف على النتائج التي انجزت من خلال العمل اليومي للجنة .

حيث قدمت اللجنة بعض الحالات الجاهزة للعودة، مؤكدة على جاهزية الإجراءات أمام الجميع .

وأشاد الوزيران بجهود عمل اللجنة ودعمها حتى تصل لتحقيق النتائج المرجوة ، وأن الهدف هو هدف وطني وأخلاقي وإنساني لرأب الصدع والمصالحة الوطنية الشاملة .

ولفت الوزيران إلى أن ليبيا لكل الليبيين وأن الحكومة المؤقتة مهتمة بمواطنيها أينما كانوا وحيثما وجدوا في اي مكان في العالم .

يشار إلى أن الحكومة المؤقتة، أطلقت برنامجًا لتشجيع العودة الطوعية للمُهجرين الليبيين في الخارج، موضحة أن هذا يأتي في إطار مغادرة العديد من الأسر الليبية للبلاد في ظروف مختلفة.

الحكومة المؤقتة ذكرت في برنامجها أن الموضوع يهدف إلى الأمن والسلام والتصالح والوئام والبناء والعمار، والعودة إلى الديار، موضحة أن البداية ستكون من جمهورية مصر العربية.

وتابعت أن الهدف من البرنامج، العودة الطوعية للمناطق والمدن الآمنة، في مختلف ربوع ليبيا، وأن المستهدفون هم الأسُر والأفراد الذين غادروا ليبيا خلال الفترة من 2011م، وحتى 2017م .

وأضافت أنها ستتكفل بنقل الأسر من جمهورية مصر العربية إلى ليبيا، بالإضافة إلى تأمين إيجار لمدة سنة كاملة داخل المناطق التي يعود إليها المُهجرين في نطاق الحكومة المؤقتة.

وواصلت أنها تتكفل أيضًا بصرف منحة شهرية لمدة عام كامل، وتسوية الوضع الوظيفي والعودة إلى العمل أو الإحالة إلى الضمان حسب الرغبة للعاملين في الدولة، بالإضافة إلى صرف مرتبات الأسُر بمجرد عودتهم إلى ليبيا، لمن انقطعت مرتباتهم بسبب التهجير.

وأردفت الحكومة المؤقتة، أنها ستتكفل أيضًا بالمساعدة في تأمين عودة الأبناء للمدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى رأب الصدع والمساهمة في المصالحة الوطنية الشاملة، التي لا تقوم على المغالبة أو الإقصاء أو التهميش، حسبما جاء في برنامج عودة المُهجرين.

وفي الختام، أكدت الحكومة المؤقتة، على أن ليبيا لكل الليبيين بغض النظر عن الانتماءات السياسية، وأن الاحتكام لإرادة الشعب الليبي دون سواه.