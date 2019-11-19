البعثة الأوروبية تدعو الأطراف بطرابلس إلى وقف عمليات العنف البعثة الأوروبية: يجب احترام القانون الدولي والإنساني ومساءلة المنتهكين في طرابلس

أخبار ليبيا 24

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، جميع الأطراف في طرابلس إلى ضرورة وقف عمليات العنف فورا، والعودة إلى العملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة.

وجاءت هذه الدعوات للبعثة الأوروبية خلال بيانها الصادر اليوم بشأن الغارة الجوية التي استهدفت مصنع بسكويت في حي وادي ربيع بطرابلس أمس الإثنين، مما تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين، مقدمة تعازيها لأسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وشدد البعثة، على ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي احتراماً كاملاً، مطالبا بضرورة مساءلة المنتهكين، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير الحماية المناسبة للمدنيين.

وقالت البعثة، إن هذا الهجوم شأنه شأن الهجمات السابقة المماثلة التي استهدفت مناطق مدنية في طرابلس وما جاورها ويدعو إلى ضرورة إيجاد حل سياسي، ويذكرنا بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، وفق نص البيان الصادر عن المتحدث الرسمي للبعثة.

وأكد البيان، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم عمل الممثل الخاص للأمم المتحدة لاستئناف العملية السياسية، معتبرة مبادرة برلين فرصة لإنهاء الصراع من خلال معالجة القضايا التي تحرك الصراع ورسم معالم الطريق لإحلال السلام والمصالحة والاستقرار.

وكان مركز مصراتة الطبي، قد استقبل 13 جريحاً مدنيًا من بينهم امرأة جراء قصف مخازن ذخيرة ومدرعات في غارة نفذها سلاح الجو الليبي.

وأعلنت القيادة العامة، استهداف القوات الجوية التابعة للجيش الليبي 19 مدرعة في مدينة مصراتة قادمة من تركيا أمس الإثنين، بحسب ما أكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة أحمد المسماري في بيان له.