الإعلام الحربي تؤكد السيطرة على مواقع قوات الوفاق في محاور اليرموك الخلاطات

الإعلام الحربي تؤكد السيطرة على مواقع قوات الوفاق في محاور اليرموك الخلاطات السيطرة على المواقع تمت بعد معارك عنيفة خاضتها الوحدات العسكرية

أخبار ليبيا24

أكدت شعبة الإعلام الحربي اليوم الثلاثاء أن القوات المسلحة تمكنت من بسط السيطرة الكاملة على مواقع قوات الوفاق في محاور اليرموك الخلاطات.

وأشارت الشعبة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن السيطرة على المواقع تمت بعد معارك عنيفة خاضتها الوحدات العسكرية.

وبثت شعبة الإعلام الحربي مقطع فيديو يبين المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة مرورًا بمعسكر اللواء الثاني مشاة ومعسكر الصواريخ إلى قلب معسكر اليرموك.

وأشار المقطع المصور اليوم الثلاثاء إلى أن المنطقة تم تأمينها بالكامل من قبل القوات المسلحة العربية الليبية بالكامل.

وكشف المقطع أيضًا عدد من الجثث التابعة لعناصر قوات الوفاق ملقاة في معسكر اليرموك تم تركها وهرب البقية أثناء المواجهات المسلحة.