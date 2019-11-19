الأبعج يصل لمنطقة تمنهنت لمباشرة عمله كآمر لمجموع المناطق الجنوبية العسكرية

أخبار ليبيا 24 – خاص

نشرت شعبة الإعلام الحربي صور تؤكد وصول آمر مجموعة المناطق العسكرية الجنوبية اللواء بالقاسم الأبعج صباح اليوم الثلاثاء إلى منطقة تمنهنت وتراغن .

وكان الأبعج قد وصل إلى المنطقة رفقة الموكب المرافق له بعد التكليف الرسمي من القيادة العامة بإمرة مجموع المناطق الجنوبية العسكرية.

شعبة الإعلام أكدت أن الأبعج سيباشر مهام عمله آمراً لمجموع المناطق الجنوبية العسكرية لضبط الأمن هناك .