استمرار تصاعد الدخان جراء قصف مستودع أسلحة في مصراتة قصف جوي للجيش يدمر مستودع أسلحة في مصراتة

أخبار ليبيا24

أظهرت صور استمرار تصاعد أعمدة الدخان بعد ساعات من الضربة الجوية للجيش الوطني التي استهدفت مستودعًا للذخيرة والأسلحة والمدرعات في مصراتة.

وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني أن سلاح الجو قصف مستودع أسلحة وذخائر وعربات مدرعة في مصراتة بناء على معلومات استخباراتية دقيقة.

وأفادت أن القصف دمّر 19مدرعة قدمت حديثًا بواسطة سفينة مدنية تركية إلى ميناء الحديد والصلب بمصراتة، وذلك في نفس يوم وصولها وقبل خروجها من مخازنها جاء لمنع استخدامها في أعمال عدوانية تهدد أمن وسلامة البلاد والعباد والجيش الوطني.

وذكرت القيادة، أن القصف أسفر عن إصابة وتدمير المدرعات بدقة عالية وقد نتج عن هذا الاستهداف انفجارات هائلة متتالية نتيجة تخزين أسلحة وذخائر وصواريخ فيها.