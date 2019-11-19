أمن بنغازي يحل قسم الشرطة النسائية لتسريب تسجيل مرئي لتحقيق جنائي

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قررت مديرية أمن بنغازي اليوم الثلاثاء حل قسم الشرطة النسائية وإحالة رئيسه وكافة العاملين فيه للتحقيق، وذلك على خلفية تسريب تسجيل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمتهمة في قضية جنائية جاري التحقيق فيها.

وقالت المديرية، إن “إحدى عضوات قسم الشرطة النسائية قامت بتسريب تسجيل لإحدى المتهمات في قضية جاري التحقيق فيها بمعرفة قسم البحث الجنائي بالمديرية”، مشيرة إلى أن ذلك قد يكون محاولة لمساعدة متهمين للإفلات من العقاب.

وأضافت المديرية، إن الأمر محل تحقيق جنائي موسع لوقوعه في دائرة تجريم إذاعة تحقيق جنائي سري.

وأشارت المديرية، إلى أن القضية التي سُربت معلومات عنها واكتشفتها تحريات قسم البحث الجنائي قضية في منتهى الخطورة وشملت وقائع هزت الرأي العام من قتل وحرابة وسرقات مشددة.