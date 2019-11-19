أرشيفية

أربع غارات جوية على أهداف في الكلية الجوية مصراتة

لاستهداف مقرات تابعة لمجموعات قوات الوفاق في مقر الكلية الجوية مصراتة

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أخبار ليبيا24

أكدت شعبة الإعلام الحربي أن مقاتلات السلاح الجوي شنت أربع غارات جوية لاستهداف مقرات تابعة لمجموعات قوات الوفاق في مقر الكلية الجوية مصراتة.

وأوضحت الشعبة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن الغارات تمت عقب ورود معلومات عن طريق أجهزة الاستخبارات بالقوات المُسلحة باستجلاب أسلحة وذخائر تم تخزينها في المستودعات المستهدفة.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة أنه تم تدمير تلك المخازن التي تحوي الأسلحة والذخائر بنجاح,

ولفتت الشعبة إلى أنه لا يزال يُسمع إلى هذه اللحظة دوي انفجارات هذه الأسلحة والذخائر عقب الغارات الجوية.

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