ميليت : هناك تحول في السياسة الأمريكية تجاه الصراع الليبي الولايات المتحدة دعت صراحة قوات الجيش إلى إنهاء هجومه على طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال السفير البريطاني السابق في ليبيا، بيتر ميليت، إن المواطنين الليبيين العاديين يتحملون الحصار المفروض منذ سبعة أشهر على طرابلس.

ميليت أضاف ، في تغريدة له، الأحد، إن هناك علامات على حدوث تحول في واشنطن؛ حيث دعت الولايات المتحدة صراحة قوات الجيش إلى إنهاء هجومه، مؤكدا على ضرورة الضغط المتواصل لإنهاء النزاع.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، أعلنت أن وفداً ممثلاً للحكومة برئاسة وزير الدخلية فتحي باشاغا، التقى كيل وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة ووزارة الدفاع ومساعد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والوكالة الأمريكية للتنمية وهيئة الأركان المشتركة، بناء على دعوة رسمية من الجانب الأمريكي.