منتسبوا أمن قرنادة يشنون حملة لنظافة المدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت حملة تحت عنوان ” قرنادة وهلها ” في مختلف شوارع ومفترقات المنطقة بمشاركة كافة أعضاء مركز شرطة قرنادة.

وعمل أفراد وضباط الشرطة نيابتنًا عن أعضاء جهاز الخدمات العامة الذين يعانوا من انقطع رواتبهم منذ فترة .

وأكد رئيس مركز شرطة قرنادة مقدم عبد العليم المبروك أنه تم الاستعانة بعمال أجانب وسيارات نقل وتعاونوا معهم رجال الأمن.

المبروك لفت إلى أن أفراد وضباط الأجهزة الأمنیة عملوا على تنظیف الشوارع وإزالة المخالفات وأكوام القمامة .

وقال إن “الشرطة جزء من النسیج الوطني وھي بدأت في حملة نظافة لتجسد مظھرھا الرائع في خدمة أبناء شعبھا .

وأكد المبروك على مشاركة ما یقرب من 50 % من قوة مركز شرطة قرنادة في هذه الحملة، مشیراً إلى أنه بعد أطلق حملة ممثلة في مدينة البيضاء أصر أعضاء المركز على إظهار مدينتهم بالمظهر اللائق .

وأعرب عن أمله أن تكون لدى المواطن ثقافة عامة بالنسبة للنظافة، وعلى ضرورة إضفاء روح من المحبة والمودة بین رجل الأمن والمواطن عبر الحملات المتنوعة، ومن بینھا حملة النظافة التي انطلقت هذا اليوم و أنه یجب أن یكون ھناك ھم مشترك بین المواطن ورجل الأمن من خلال تكاثف الجھود والاھتمام بأمور البلد من نظافة وغیرھا.