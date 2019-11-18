مفوضية اللاجئين: تسجيل أكثر من 301 ألف ليبياً داخل البلاد تقديم مساعدات في ليبيا لأكثر من 301 ألف ليبياً و44 ألف لاجئاً أجنبياً

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أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن تسجيل أكثر من 301 ألف شخصا من الليبيين نازحين داخل البلاد بسبب الأوضاع الأمنية.

وأشارت المفوضية، إلى تسجيل 44,963 لاجئاً من جنسياتٍ مختلفة في ليبيا، مؤكدة أن 447,025 شخصاً ليبياً عادوا إلى مناطقهم بعد نزوحهم عنها نتيجة الاشتباكات.

وأوضحت المفوضية في تغريدة لها على حسابها الرسمي في “تويتر”، أن فريق المفوضية في ليبيا يعمل على تقديم المساعدة لمن هم بأمس الحاجة إليها، على حد قولها.

وكان وزير الدولة لشؤون النازحين بحكومة الوفاق الوطني، قد أعلن في تصريحات قبل أيام عن نزوح قرابة 25 ألف أسرة أي ما يقارب 130 ألف فرد، جراء معارك طرابلس.