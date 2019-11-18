مفوضية الانتخابات تبحث دور وحدة دعم المرأة في العملية الانتخابية

أخبار ليبيا 24

عقدت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أمس الأحد بمقر الإدارة العامة للمفوضية بطرابلس، اجتماعا ضم عددا من عضوات المجالس البلدية ببلديات مختلفة في ليبيا.

وتناول الاجتماع دور وحدة دعم المرأة والمهام المنوطة بها، وذلك من أجل الرفع من مستوى التوعية المجتمعية الخاصة بالمرأة، وصولا بها إلى ممارسة حقها الانتخابي، وفق ما ذكرت المفوضية على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم.

وتحدثت مسؤولة وحدة دعم المرأة بالمفوضية الجلسة إيناس الطويني خلالها افتتاحها للجلسة، عن ماهية وحدة دعم المرأة ودورها في العملية الانتخابية، وبرامج عملها في سبيل تحقيق أهداف إنشائها.

وبحسب ما نشرت المفوضية، فقد استعرض الاجتماع التحضيري مجموعة من النقاط التي تؤسس لتعاون ومشاركة بناءة، هدفها الرفع من مستوى وعي النساء بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يعد الثاني ضمن نشاطات وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال العام 2019.