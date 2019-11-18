ليبيا تستعد لمواجهة تنزانيا الثلاثاء المقبل
وكان المنتخب قد تعرض لخسارة كبيرة في الجولة الأولى أمام منتخب تونس
أخبار ليبيا 24 – خاص
يسعى المنتخب الليبي الأول للكرة القدم لتعويض خسارة الجولة الأولى من تصفيات الكان أمام تونس، حيث يلتقي منتخب تنزانيا في الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل في المنستير التونسية .
وكان المنتخب الليبي قد تعرض لخسارة كبيرة في الجولة الأولى أمام منتخب تونس على ملعب رادس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف .
ويواصل المنتخب الليبي تحضيراته بمعسكر سوسة قبل المواجه المنتظرة امام تنزانيا .
وكان منتخب تنزانيا قد حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب غينيا الاستوائية بنتيجة 2-1 .
ويتصدر المنتخب التونسي المجموعة العاشرة من تصفيات الكان برصيد 3 نقاط وبفارق الاهداف عن تنزاينا صاحبة المركز الثاني فيما ياتي منتخب غينيا ثالثاً والمنتخب الليبي رابعاً من دون نقاط .