ليبيا تتوج بذهبية وبرونزية في بطولة روما لبناء الأجسام

أخبار ليبيا24- خاص

توج البطل الليبي أبوعجيلة أبوراس بذهبية الكلاسيك فيما توج البطل محمد الطبال ببرونزية الفيزك ضمن منافسات بطولة روما الدولية لبناء الأجسام

وشارك في البطولة التي اختتمت يوم أمس الأحد عدد كبير من الرياضيين من دول مختلفة.

وتعتبر لعبة بناء الأجسام من الألعاب التي حققت عدد كبير من الإنجازات العالمية والقارية.

ومن أبرز الإنجازات كان تتويج النجم الليبي كمال القرقني في بطولة مستر أولمبيا 212 في سبتمبر الماضي وتعتبر هذه البطولة هي أقوى بطولة للمحترفين في لعبة بناء الأجسام.

من جهة أخرى ستنظم ليبيا البطولة المغاربية لبناء الأجسام شهر ديسمبر المقبل في تونس بالتعاون مع الاتحاد التونسي.