ليبيا الرابعة عربيًا..آغا: هناك اتفاق لبيع الذهب في خزائن مركزي طرابلس

ليبيا الرابعة عربيًا..آغا: هناك اتفاق لبيع الذهب في خزائن مركزي طرابلس معلومات موثقة من مصدر داخل مصرف ليبيا المركزي طرابلس

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كشف رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا اليوم الإثنين أن هناك اتفاق لبيع الذهب الموجود في خزائن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس.

وأضاف آغا عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن هناك معلومات موثقة من مصدر داخل مصرف ليبيا المركزي طرابلس حول الاتفاق مابين المجلس الرئاسي والمركزي للبدء في بيع 16 طن من الذهب الموجود في خزائن المركزي طرابلس.

وأشار رئيس لجنة السيولة إلى أنه تم الاتفاق على أن تتم هذه العملية في سرية تامة، مؤكدًا أن الذهب سيتم بيعه لرجل أعمال أجنبي.

وأوضح آغا أن هذا الإجراء تم بعد انتهاء أعمال اللجنة المشكلة بخصوص التقييم والجرد لاحتياطي الذهب الموجود بالمركزي خلال الأيام الماضية.

وكان مجلس الذهب العالمي في تقريره له في أغسطس من العام الحالي قدر احتياطي ليبيا من الذهب بحوالي 116.6 طن ، ليحتل المرتبة الرابعة بين الدول العربية بعد المملكة العربية السعودية ولبنان والجزائر.

وأظهرت بيانات المجلس أن احتياطيات الذهب العالمية في أغسطس من هذا العام بلغت 34.076 ألف طن ، 55.8 ٪ من هذه الاحتياطيات كانت لبلدان منطقة اليورو.