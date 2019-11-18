قدامي السلة بنغازي يتصدر البطولة المغاريية

أخبار ليبيا 24 – خاص

حقق فريق قدامى بنغازي لكرة السلة الفوز على نظيره الاتحاد المنستيرى بنتيجة 43 – 33، لحساب الجولة الثالثة للبطولة المغاربية التي تتواصل منافساتها بمدينة المنستير التونسية .

وشهدت البطولة أمس مواجهه ليبية خالصة بين فريق قدامى ليبيانا طرابلس، وقدامى بنغازى، وانتهت لصالح ليبيانا طرابلس بنتيجة 31 – 26.

وتضم البطولة التي انطلقت الجمعة الماضية 5 فرق، ويتصدرها قدامي بنغازي برصيد 5 نقاط من 3 مبارايات.

ويأتي في الترتيب الثاني قدامى ليبيانا طرابلس بـــ 4 نقاط من مباراتين .