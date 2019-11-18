قتلى وجرحى بينهم أجانب جراء قصف مصنع بوادي الربيع جنوب طرابلس سلامة: هذا الهجوم قد يرقى إلى جريمة حرب بغض النظر عما إذا كان عمداً أو عشوائياً

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أعلن مركز الطب الميداني والدعم، عن مقتل سبعة أشخاص بينهم خمسة من العمالة الأجانب، وأصيب 15 عاملا أجنبيا أخرين، جراء قصف جوي تعرض له مصنع السنبلة لصناعة البسكويت بمنطقة وادي الربيع جنوب طرابلس.

وأوضح المركز، أن المصابين تعرضوا لإصابات متوسطة وخطيرة، وجرى إسعافهم عن طريق المستشفى الميداني وادي الربيع ووادي الربيع (2) إلى مستشفى القلب بتاجوراء لتلقى العلاج، مشيرا إلى أن القصف تسبب في أضرار مادية جسيمة.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، أن قصف المصنع بمنطقة وادي الربيع بطرابلس، تسبب في وفاة عشرة أشخاص وأكثر من 35 جريحا، مرجحا أن غالبية القتلى كانوا من المهاجرين بحسب المعلومات الأولية، وفق قوله.

وعبر سلامة خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين، عن غضبه وحزنه بوقوع هذا حادث الذي تسبب في خسائر فادحة بين المدنيين، مؤكدا أن هذا الهجوم يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب بغض النظر عما إذا كان عمداً أو عشوائياً، مشيرا إلى أنهم يعملون على تقصي الحقائق على الأرض.

وتشهد ضواحي العاصمة طرابلس منذ مطلع إبريل الماضي معارك مسلحة ضارية بين قوات حكومة الوفاق من جهة، وقوات الجيش الليبي في الجهة المقابلة، خلف هذا الصراع مئات القتلى والجرحى، ونزوح آلاف المدنيين من منازلهم.