في إحاطته أمام مجلس الأمن.. سلامة: مقتل عشرة في قصف على مصنع بوادي الربيع

في إحاطته أمام مجلس الأمن.. سلامة: مقتل عشرة في قصف على مصنع بوادي الربيع قتلى أجانب في قصف مصنع بوادي الربيع

أخبار ليبيا24

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة في إحاطته من تونس أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين إن قصفًا جويًا على أحد مصانع البسكويت في وادي الربيع بطرابلس أودى بحياة 10 أشخاص وجرح أكثر من 35 آخرين.

وقال سلامة، “يعتريني الغضب والحزن وأنا أبلغكم بوقوع حادث آخر اليوم تسبب في خسائر فادحة بين المدنيين، إذ تعرض أحد مصانع البسكويت في حي وادي الربيع بطرابلس للقصف بالطيران”.

وأضاف، “أن القصف بحسب المعلومات الأولية تسبب في وفاة عشرة أشخاص وأكثر من 35 إصابة”، مشيرًا إلى أن غالبية القتلى كانوا من المهاجرين، لكن اثنين منهم على الأقل كانا ليبيين.

وقال سلامة، “بغض النظر عما إذا كان الهجوم قد استهدف المصنع عمداً أم إنه كان عشوائياً، يمكن أن يرقى هذا الهجوم إلى جريمة حرب. ونحن نعمل على تقصي الحقائق على الأرض”.