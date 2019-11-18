شرطة النجدة ببنغازي تلقي القبض على مروجي مخدرات

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ألقى عناصر شرطة النجدة ببنغازي اليوم الإثنين على عدة أشخاص بتهمة حيازة مخدرات لبيعيها وتعاطيها، وذلك بعد ورود عدة شكاوى إلى قسم شرطة النجدة من قبل مواطنين.

وتضمنت الشكوى، وجود أشخاص يقومون بتجارة وتعاطي الخمور والمخدرات في حديقة عامة وسط شارع 20 داخل مبني عشوائي.

وعلى الفور كُلفت مجموعة التحري والقبض وتم مداهمة المكان، حيث تم العثور على أشخاص متلبسين وبحوزتهم كمية من الخمور والمخدرات.

وجرى نقل الأشخاص إلى مقر قسم النجدة للاستدلال معهم واتخاذ الاجراءات حيالهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.