سيّالة: الدفاع عن طرابلس واجب وطني

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اعتبر وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة اليوم الإثنين أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك إن دفاع من وصفه بـ”الجيش الوطني التابع لحكومة الوفاق” عن طرابلس هو واجب وطني، مطالبًا الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر الذي وصفه بـ “القوة المعتدية” إلى الرجوع إلى أماكنه قبل يوم 4 أبريل 2019.

وانتقد سيّالة أداء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، معتبرًا أن خلافاته حول ليبيا زاد من تدهور الوضع في البلاد.

وقال سيّالة، “لو كان مجلس الأمن متحدًا لكان الوضع في طرابلس أفضل مما هو عليه الآن”، مشيرًا إلى أن الخلافات حول ليبيا داخل المجلس زادت من تفاقم الوضع. وأضاف، “أن التدخلات الأجنبية لدول معروفة هي من خلقت الوضع الراهن في ليبيا”.

ونثمن سيّالة جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من أجل إقامة مؤتمر برلين الدولي، مؤكدًا ثقة حكومته في ألمانيا.

ودعا سيالة مجلس الأمن الدولي إلى إشراك جميع الدول المتعلقة بالملف الليبي خاصة دول الجوار في مؤتمر برلين. وأكد سيّالة، أن حكومة الوفاق تؤكد على أن الحوار الوطني هو السبيل لإحلال السلام في ليبيا.