سلامة: لا جديد لدينا حول استهداف موكب البعثة الأممية في بنغازي

سلامة: لا جديد لدينا حول استهداف موكب البعثة الأممية في بنغازي استمرار التحقيق لمعرفة ملابسات استهداف موكب البعثة الأممية في بنغازي

أخبار ليبيا24

كشف الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة في إحاطة اليوم الإثنين أمام مجلس الأمن إن البعثة الأممية ليس لديها أي معلومات جديدة حول استهداف موكب بعثة الأمم المتحدة في بنغازي في أغسطس الماضي.

وقال سلامة، “يؤسفني إبلاغكم بأنه ليس ثمة تطورات جديدة في مناشدتي للحصول على مزيد من المعلومات بشأن هجوم 10 أغسطس الذي أسفر عن مقتل ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة”.

وأضاف، “وقد وصلت هيئة التحقيق التي تم إرسالها من المقر الرئيسي للأمم المتحدة منذ بضعة أيام وأدعو جميع الأطراف الليبية إلى التعاون بشكل إيجابي مع هذه الهيئة. ولا يزال إثنين من موظفينا الجرحى في مرحلة العلاج، ونؤكد بأننا ملتزمون بالبقاء في ليبيا لخدمة الشعب الليبي”.

وقتل ثلاثة موظفين من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم 10 أغسطس2019 في انفجار سيارة مفخخة ببنغازي، فيما أصيب ثمانية أشخاص على الأقل بينهم طفل إثر الانفجار أمام سوق تجارية بمنطقة الهواري.

وأعادت الأمم المتحدة فتح مكتبها في بنغازي، بعد إغلاقه لسنوات نتيجة الوضع الأمني المتردي والمعارك التي كانت تدور بين الجيش الوطني والمجموعات الإرهابية في ثاني أكبر مدن ليبيا.