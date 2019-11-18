خلال يوم واحد.. جوازات بنغازي تنجز تصوير نحو 500 مواطن للحصول على جواز سفر

خلال يوم واحد.. جوازات بنغازي تنجز تصوير نحو 500 مواطن للحصول على جواز سفر جوازات بنغازي تشيد بموظفيها والمواطنين على حسن تعاونهم

أخبار ليبيا24

أعلنت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب فرع بنغازي اليوم إجرائها اليوم الإثنين لعمليات تصوير الجواز الإلكتروني لنحو 500 مواطن.

وقالت المصلحة، أن عملية التصوير جرت في أجواء مناسبة، موجهة الشكر والتقدير للأعضاء العاملين بالقسم من ضباط وضباط صف وموظفين على أداء مهامهم.

كما وجهت المصلحة، الشكر لكل المواطنين، الذين كانوا في قمة الأخلاق والنظام والتعاون مع أعضاء المصلحة، وفق وصفها.

وجاء هذا العمل بعد استئناف المصلحة لعملها بعد تعليقه احتجاجًا على تعرض ضابط بالفرع للطعن من قبل أحد الخارجين عن القانون، حيث صدرت تعليمات بتوقف التصوير إلى حين إشعار آخر تضامناً مع الرائد خالد العجيلي الذي تعرض للطعن بسكين أثناء يوم تصوير الحالات المستعجلة يوم الإثنين الماضي داخل مقر المصلحة.

وكان المكتب الإعلامي لفرع المصلحة، قد ذكر أن عمليات تأمين مقرات الجوازات تشوبها كثير من الاختناقات التي تستوجب سرعة حلها كي لا تساهم في تعطيل مصلحه المواطن.