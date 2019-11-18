تشكيل لجنة لحل مشاكل المهجرين الليبيين بمصر

أخبار ليبيا24

خلص اجتماع عقدته اللجنة المعنية بالبرنامج الوطني لتشجيع العودة الطوعية لليبيين المهجرين والنازحين بجمهورية مصر العربية نتيجة للحرب والأحداث التي شهدتها ليبيا، اليوم الأحد بالقاهرة، إلى تشكيل فريق متكامل يضم مندوبا عن صندوقي الضمان والتضامن الاجتماعي، وجهاز مباحث الجوازات ومجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين؛ لحل المشاكل التي يواجهها المُهجرين في مصر.

وعقد الاجتماع بحضور وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، الدكتور عبدالهادي الحويج، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة، فتحية حامد.

وقالت مكتب الإعلام بالحكومة المؤقتة، إن هذا البرنامج يعتبر خطوة للملمة الشمل والتصالح الوطني الشامل وتقديم الخدمات لكافة الليبيين في مصر العربية. وأضافت، أن هذا الاجتماع يأتي في سعي الحكومة لصون وحماية كرامة المواطن الليبي حيثما وجد.