تسييري طبرق يطالب بفتح أبواب المدارس في ظل إضراب المعلمين مدراء المدارس في طبرق يؤكدون على مطلبهم بزيادة المرتبات

أخبار ليبيا 24 -خاص

طالب اليوم الإثنين رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية مدراء المدارس التعليمية بفتح أبواب المدارس أمام الطلبة وبدء العام الدراسي الجديد.

وعقد تسييري طبرق اجتماعًا بالمركز الثقافي بحضور عدد 37 مدير مدرسة وبحضور مراقب قطاع التعليم سالم جواد، ويبلغ عدد المدارس ببلدية طبرق نحو 120 مدرسة عامة و53 مدرسة خاصة.

وناقش رئيس المجلس التسييري مع مدراء المدارس فتح أبواب المدارس أمام الطلبة وتعهد بوقوفه مع هذه شريحة المعلمين التي تستحق التقدير والتكريم.

وأكد بو الخطابية أن ظروف الحكومة المؤقتة لا تسمح وأن العديد من القطاعات تحتاج لزيادة المرتبات.

وأكد مدراء المدارس على مطلبهم بزيادة المرتبات وتطبيق القانون الصادر عن مجلس النواب وعلى تسييري طبرق أن يعقد اجتماعًا مع نقيب المعلمين الذي يمثلهم.

واتفق تسييري طبرق مع مدراء المدارس بتشكيل لجنة من المجلس التسييري والحكماء والتعليم لدراسة موضوع فتح المدارس والوقوف على متطلبات المعلمين.

من جانبه، أكد مراقب التعليم في طبرق، سالم جواد، أن الكتب المدرسية قد وصلت وعلى مدراء المدارس الاستلام، مشيرًا إلى أنهم في انتظار وصول السبورات والأدراج والخطاطات.