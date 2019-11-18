انقطاع الكهرباء عن أجزاء بطرابلس بسبب إصابة خط نقل الطاقة بالقره بوللي

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن إصابة خط نقل الطاقة القره بوللي 220 / القره بوللي المشروع رقم (2) اليوم الأحد، بسبب الاشتباكات الدائرة جنوب طرابلس، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن أجزاء بالعاصمة.

وأوضحت الشركة، أن إصابة خط النقل أدى إلى فقد التغذية عن محطتي القره بوللي المشروع وسوق الأحد (2) جهد 30 كيلوا فولت، وانقطاع التيار الكهربائي عن منطقة الرواجح والقره بوللي المشروع وما جاورها، وفق ما نشرت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء.

وأشارت الشركة، إلى أن الخط رقم (1) قد تعرض لأضرار نتيجة إصابته خلال الفترة الماضية بسبب الاشتباكات الدائرة، موضحة أن الفرق الفنية لم تتمكن من الدخول لإجراء أعمال الصيانة بسبب الأوضاع الأمنية الخطيرة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء بطرابلس، جاهزية فرق الصيانة التابعة للشركة لصيانة الخطوط المتضررة حال توفر الظروف الأمنية المناسبة، على حد قولها.

وتشهد ضواحي العاصمة طرابلس منذ مطلع أبريل الماضي اشتباكات مسلحة عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة، مما تسببت هذه المعارك في وقوع أضرار جسيمة في البنية التحتية في عدة مناطق.