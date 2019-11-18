الوطنية للنفط وشركة “زلاف” ليبيا تبدأ في برنامج العمالة الماهرة

أخبار ليبيا 24

أطلقت شركة “زلاف” ليبيا للنفط والغاز التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط برنامج العمالة الماهرة لتدريب وتطوير القدرات الشابة، بهدف تطوير القدرات الفنية للشباب الليبي في مختلف المجالات بما في ذلك اللحام،الصيانة الميكانيكية، والحفر والبناء، وغيرها من الحرف الأخرى .

واستهدف البرنامج العمالة التي تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاماً في جنوب ليبيا،

هذا و أنهى فريق العمل المكلف اختبارات قبول المتدربين للالتحاق بالبرنامج المدعوم من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، واختيار 60 طالباً لإتمام البرنامج.

وكان فريق العمل قد تواصل مع البلديات المستفيدة من البرنامج، وهي “الشويرف، والبوانيس، وبنت بية، والشرقية، وتراغن، والغريفة، وأوباري، ووادي عتبة، وغات، وسبها، وبراك، والقرضة، وأدري”، لتزويدها بملفات المرشحين للخضوع إلى امتحانات القبول الذي تقدم لاجتيازها 111 طالبا.

وسيشمل البرنامج تنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع معهد النفط الليبي والمركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية، إضافة إلى عدد من المراكز التدريبية بالشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وسيكون هناك برنامج تدريبي ثانٍ يهدف إلى تدريب 50 شاباً من الجنوب خلال العام 2020.