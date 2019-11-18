النصر يتعاقد مع اللبناني علي حيدر لتدعيم فريق كرة السلة

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تعاقدت إدارة نادي النصر، مع النجم اللبناني علي حيدر قادما من نادي الشانفيل الرياضي اللبناني، لتعزيز تشكيلة فريق كرة السلة بالنادي خلال مشاركته في البطولة الإفريقية للأندية البطلة للعبة.

وترى إدارة النصر، أن حيدر سيقدم إضافة كبيرة لفريق كرة السلة نظرا لإمكانياته الفنية العالية وخبرته المميزة، مما تساعده على المساهمة مع الفريق في التأهل إلى الدور النهائي للبطولة الإفريقية، بحسب ما نشر المركز الإعلامي لنادي النصر.

ويعتبر النجم اللبناني من أفضل اللاعبين العرب حاليا في مركز الارتكاز، وقد سبق له اللعب مع أشهر الأندية اللبنانية مثل ناديي الرياضي وبيروت، ويتميز اللاعب الذي يبلغ من العمر 29 عاما، بطول قدره 203 سم.

ويواصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي النصر تدريباته التحضيرية بقاعة المرحوم نبيل بن غزي بالنادي، تأهبا للمشاركة في بطولة الأندية البطلة الإفريقية التي ستنطلق نهاية شهر نوفمبر الجاري بالكاميرون.