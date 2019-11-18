العثور على تمثال نصفي شرق مدينة طلميثة تم استلام التمثال ونقله إلى المتحف من قبل مكتب آثار طلميثة

أخبار ليبيا24

أعلنت مصلحة الآثار الليبية اليومين الماضيين العثور على تمثال نصفي شرق مدينة طلميثة في موقع يسمى “رأس سعد”.

وأوضحت المصلحة أن أحد مواطني تلك المنطقة اتصل بمكتب آثار طلميثة ليبلغ على وجود تمثال فوق سطح الأرض و واضح للعيان .

وأشارت مصلحة الآثار الليبية إلى أن التمثال عبارة عن تمثال جنائزي نصفي من الحجر بدون رأس ويرجع للعصر الروماني .

وأكدت المصلحة أنه تم استلام التمثال ونقله إلى المتحف من قبل مكتب آثار طلميثة وبحضور مراقب آثار توكرة.

يشار إلى أن طلميثة بلدة صغيرة في شمال شرق ليبيا تبعد عن مدينة المرج 20كم شمالاً المدينة القديمة بها تأسست في القرن السادس قبل الميلاد تحت اسم بطولومايس الذي حُرف ليصبح كما هو الآن.

كانت مرسى للسفن والقوارب لمدينة بارشي المرج حالياً، وهي مركز جميل بين البحر والجبل والغابات وهي إحدى المدن الخمس الليبية التاريخية، وتعتبر من أهم المواقع الأثرية بالمنطقة.