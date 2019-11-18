السفير الأمريكي لدى ليبيا رئيسًا فخريًا لغرفة التجارة الأمريكية في ليبيا

السفير الأمريكي لدى ليبيا رئيسًا فخريًا لغرفة التجارة الأمريكية في ليبيا تعزيز الشراكات بين الشركات الليبية والولايات المتحدة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الأحد، إن غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا أعلنت مؤخرًا أن السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، وافق على العمل كرئيس فخري للمنظمة.

السفارة الأمريكية أوضحت ، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، أنه من المتوقع مستقبلاً أن تتعاون بعثة الولايات المتحدة إلى ليبيا وليبيا على إقامة أنشطة تهدف إلى دعم استثمارات الشركات الأمريكية في ليبيا، وكذلك تعزيز الشراكات بين الشركات الليبية والولايات المتحدة.

ووفق البيان، قالت مديرة غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا، ديبي هيرست : “يشرفنا أن السفير نورلاند انضم إلينا في هذا الدور، فنحن نعمل جميعًا بجد للإسهام بشكل إيجابي في تنمية ليبيا، ويحظى دعم السفير نورلاند لجهودنا بتقدير كبير، وكذلك تقديره للقيمة التي يمكن أن تجلبها منظمة مثل غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا”.

وأضافت: “بما أن المجتمع الدولي يعمل من خلال الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في ليبيا، يسعدني دعم جهود غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا لتعزيز الفرص للشركات الأمريكية للعمل في ليبيا في قطاعات الطاقة والكهرباء والأمن والرعاية الصحية”.

ومن جانبه قال السفير نورلاند: “إنني أتطلع إلى العمل مع غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا لتعزيز المصالح التجارية الأمريكية بهدف المساعدة في تعزيز الناتج الاقتصادي الليبي لصالح جميع الليبيين”.

وأعرب نائب الرئيس الأول لغرفة التجارة الأمريكية، سكوت إيزنر، عن سعادتهم لرؤية مشاركة السفير نورلاند مع غرفة التجارة الأمريكية، قائلاً: “غالبًا ما يخدم السفراء الأمريكيون في هذا الدور في غرفة التجارة الأمريكية حول العالم ويقدمون رؤى ودعمًا قيّمين، ونحن نتطلع إلى رؤية الخطوات الاقتصادية التي ستقوم بها ليبيا في السنوات القادمة”.

وتتمثل مهمة غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا في دعم دخول الشركات الأمريكية إلى السوق الليبية، من خلال تقديم مجموعة من الخدمات التجارية لأعضائها وخلق بيئة يمكن لرجال الأعمال الأميركيين والليبيين فيها تحديد مجالات الاهتمام المشتركة المتعلقة بالفرص التجارية في ليبيا ومعالجتها.