السراج يحث على استئناف الرحلات بمطار معيتيقة

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حثّ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الإثنين، على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لإعادة تشغيل مطار معيتيقة بشكل آمن، وتأمين المطار والعاملين به والمواطنين والمسافرين واستئناف الرحلات الجوية بالمطار.

واجتمع السراج، مع كل من وزير المواصلات بحكومة الوفاق، مهندس ميلاد معتوق، ووكيل الوزارة مهندس هشام ابوشكيوات، وآمر ركن السلاح الجوي المكلف بحكومة الوفاق عميد طيار عمر الويفاتي، وآمر قاعدة معيتيقة الجوية العميد خيري السيفاو.

وتمحور الاجتماع الذي حول تفعيل قرار السراج بفصل الجانب العسكري تماماً عن الجانب المدني.

وكان السراج، قد أجرى، يوم الأحد، رفقة وكيل وزارة المواصلات بجولة تفقدية بمطار معيتيقة الدولي، حيث بحث الإسراع في عمليات الصيانة والتجهيز الجارية حالياً استعدادا لاستئناف الرحلات الجوية.