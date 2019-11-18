السراج يؤكد تمسكه بمبادرته لحل الأزمة ويجدد رفضه للحل العسكري

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، تمسكه بمبادرته للحل السياسي التي طرحها في يونيو الماضي، مشددا على أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية.

وقال السراج في حوار مع وكالة “سبوتنيك” الروسية: “ما زلنا متمسكين بمبادرتنا للحل السياسي لأننا ندرك بأنه لا حل عسكري للأزمة”، مضيفا أن ما طرحه هو ذاته ما تؤكده خطة المبعوث الأممي غسان سلامة لحل الأزمة من التقاء الليبيين في مؤتمر وطني، يمهد لانتخابات رئاسية وتشريعية على قاعدة دستورية سليمة وبمشاركة جميع الليبيين.

وجدد السراج في سياق تصريحاته اليوم الإثنين، تأكيده بتمسكهم بالدولة المدنية الديموقراطية، دولة المؤسسات والقانون وحقوق الإنسان، وعدم تراجعهم عن ذلك، موضحا أن الطرف الآخر يسعى لحكم شمولي، على حد قوله.

وأشار السراج، إلى أن الليبيين ليسوا مستعدين بعد للديموقراطية، ولفت إلى أن “العدوان الذي يستهدف احتلال العاصمة والاستيلاء على السلطة مستمر منذ أكثر من 7 أشهر، فشل في تحقيق هدفه”، وفق تعبيره.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي قائلا: “نجحنا في صد هذا العدوان المدعوم بالمال والسلاح من دول خارجية، وبوادر انتهاء الحرب تلوح فيما تحققه قواتنا من تقدم على الأرض”، بحسب ما نقلت الوكالة الروسية.

وكان فائز السراج قد طرح في منتصف يونيو الماضي، مبادرة سياسية لحل الأزمة الراهنة في البلاد تتضمن عقد ملتقى وطني للاتفاق على خارطة طريق للمرحلة القادمة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية العام الجاري.