مهددًا بإجراءات تصعيدية..العريبي: نمهل القائمين على مطار مصراتة ساعات لإعادة طائرة الخطوط الليبية لمطار بنينا ضرورة عودة الطائرة إلى بنغازي بعد انتهاء عملية الصيانة الدورية

أخبار ليبيا24

أمهل الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي اليوم الأحد القائمين على مطار مصراتة ساعات للسماح لطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية تابعة لمكتب بنغازي بالمغادرة إلى مطار بنينا.

وأكد العريبي خلال بيان له على ضرورة عودة الطائرة إلى بنغازي بعد انتهاء عملية الصيانة الدورية التي تمت للطائرة في مصراتة بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالشركة.

وأعلن الناطق الرسمي عزم الحكومة المؤقتة اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم يستجب القائمين على المطار لأمر إرجاع الطائرة، مؤكدا الحد من حرية مطار مصراتة في إقامة رحلاته المتجهة إلى كل من الإسكندرية وعمان وجدة والخرطوم قبل هبوطها في مطار بنينا للتفتيش وفقا للسياق المتبع والإجراءات المعمول بها.

ودعا العريبي الهيئة العامة للمواصلات والنقل ومصلحة المطار المدني، الاضطلاع بمهامهما وتحمل مسؤوليتهما تجاه عملية القرصنة التي جرت على الطائرة عبر القائمين على مطار مصراتة.

وحمل الناطق الرسمي القائمين على مطار مصراتة المسؤولية الكاملة محليا ودوليا تجاه هذا العمل غير القانوني، مؤكدا أنه في حال عدم رجوع الطائرة لمطار بنينا خلال ساعات فإنه ستكون هناك إجراءات تصعيدية أخرى سيعلن عنها في حينه.

وكانت شركة الخطوط الجوية الليبية في بنغازي، أعلنت اليوم الأحد، عن احتجاز طائرتها الوحيدة نوع (5ALAK) في مطار مصراتة الدولي ومنعها من العودة إلى مطار بنينا الدولي بعد إجراء صيانة للطائرة، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي للشركة.

وأوضح المكتب الإعلامي، أن الطائرة الوحيدة للشركة في بنغازي قد أرسلت في رحلة بدون ركاب إلى مطار مصراتة للقيام بصيانتها على نحو عاجل، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الفنية للشركة بطرابلس، بعد أن تعذر صيانتها في مطار تونس وعدم توفر قطع الغيار للقيام بالصيانة المطلوبة في مطار بنينا.

وأشار المكتب، إلى أنه بعد انتهاء عملية الصيانة للطائرة وتجهيزها للإقلاع قام مساعد مدير مطار مصراتة حسين بلاعو باحتجاز الطائرة، دون أن توضيح أسباب ذلك، مؤكدا أن إدارة الشركة ببنغازي تتابع الأمر لمعرفة سبب منع الطائرة من العودة إلى مطار بنينا.

وتعد هذه الطائرة هي الوحيدة للخطوط الجوية الليبية التي تعمل في مطار بنينا وتقوم برحلتين يوميا بين بنغازي وبقية المدن الداخلية والخارجية، والتي من المرجح أن يتسبب إيقاف هذه الطائرة عن العمل إرباك الرحلات المجدولة وإحداث المزيد من معاناة المسافرين.

وكشفت مصادر إعلامية لـ”أخبار ليبيا24″ عن استمرار الاتصالات بين إدارة شركة الخطوط الليبية في بنغازي ومصلحة الطيران المدني في مصراتة بخصوص الطائرة المحتجزة التابعة للإدارة العامة للشركة في بنغازي، لمعرفة أسباب تأخر عودة الطائرة من مطار مصراتة إلى بنغازي بعد استكمال صيانتها.