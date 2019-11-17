مصلحة الجمارك تنفي اتهامات وجهت لعدد من قياداتها ماقيل يعتبر افتراء وتشهير دون أي دلائل أو إثبات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نفت مصلحة الجمارك، ما تردد على لسان الإعلامي “محمد محيسن” أثناء استضافته يوم الخميس الماضي، عبر فضائية “الحدث”، مع الإعلامي أحمد القماطي، من اتهامات لعدد من رجال مصلحة الجمارك.

المصلحة ذكرت في بيان لها، أن ما ورد على لسان “محيسن” مُجرد افتراء وتشهير بالمصلحة وأعضائها، وإسناد وقائع لهم دون أي دلائل أو إثبات يعزز أو يفند أقواله.

وتابعت أن هذا التشهير الذي وجه مباشرة إلى جهة إدارية وبعض ممثليها يشكل جريمة جنائية معاقب عليها وفقًا لنص المادة 439 من قانون العقوبات الليبي، والتي نصت بأن يعاقب بالحبس لمدة سنة كل من اعتدى على سمعة أحد بالتشهير.

وأردفت مصلحة الجمارك، أنه وفقًا للمادة السابقة، إذا وقع التشهير بإسناد واقعة معينة تكون عقوبته الحبس لمدة سنتين، وإذا وجه التشهير إلى هيئة سياسية أو إدارية أو قضائية أو من يمثلها فتزداد العقوبة بمقدار الثلث.

وأكدت أن جميع الضبطيات بمختلف أنواعها تتم تحت إشراف مكتب النائب العام، وأن عملية إتلاف الضبطيات تتم بحضور مدير وأعضاء النيابة العامة، وأن ذلك مُثبت إعلاميًا.

وواصلت مصلحة الجمارك، أن ما ورد على لسان “محيسن” يعد جريمة من الجرائم المتعلقة بشرف المهنة، مؤكدة أنه من منطلق مسؤوليتها الوطنية والقانونية لن تتأخر في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال المذكور أعلاه.