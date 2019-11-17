مركزي البيضاء: إنفاق 4.85 مليار دينار على المرتبات حتى أكتوبر تراكم الاحتياطي السري بمركزي طرابلس من رسوم مبيعات النقد الأجنبي

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كشف مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، عن إنفاق أربعة مليارات و851 مليون دينار على بند المرتبات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، أي ما يعادل 19% من إجمالي الإنفاق على المرتبات البالغ 24.54 مليار دينار.

وقد أوضح المصرف في تقرير له نشره اليوم الأحد على صفحته في “فيسبوك”، أن قيمة المرتبات من المصرف المركزي بطرابلس قد وصلت إلى 19 مليارا و694 مليون دينار.

وأشار التقرير، إلى أن نسبة مخصصات المرتبات ارتفعت إلى 27% بعد تلقي 177 مليون دينار من وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، لافتا إلى أنها في إطار النسبة المالية التي تتناسب مع عدد سكان الإقليم.

وكان مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، قد أعلن أن إجمالي النفقات الفعلية على بند المرتبات وصل إلى 19 مليارا و694 مليون دينار، بفارق 300 مليون دينار عما ذكره المركزي بالبيضاء.

وقال المصرف المركزي بالبيضاء في سياق تقريره، إن ما يمكن وصفه باحتياطي سري يتراكم لدى المصرف المركزي طرابلس من رسوم المبيعات على النقد الأجنبي دون الاستفادة منه أو توفر إجراءات شفافة بشأنه.

وأضاف المصرف، أنه لا تخصص النفقات جزء من (ضريبة المبيعات) على البلديات التي جرى البيع والتحصيل منها.

وقد بلغ إجمالي إنفاق المصرف المركزي في طرابلس على منح رسوم الطلبة والسفارات والمؤسسة الوطنية للنفط نحو 5.25 مليون دولار، في حين بلغ الرصيد المتبقي عن موارد الفترة نفسها 3.83 مليون دولار، بينما بلغ الباقي من الاحتياطات 1.42 مليون دولار، وفقا للتقرير.

واعتبر التقرير، أن هذه المبالغ لم تساهم في رسم ملامح إصلاح اقتصادي، بل كان لها الفضل في المحافظة على السوق الموازية وتحسين مناخ رواج أعمالها.

وبحسب أرقام رسمية صادرة عن المصرف المركزي في طرابلس برئاسة الصديق الكبير، فإن إيرادات رسوم النقد الأجنبي بلغت 18.88 مليار دينار منذ مطلع يناير وحتى أكتوبر الماضي.

وكان المجلس الرئاسي حدد أواخر العام الماضي رسوما نسبتها 183% على مبيعات النقد الأجنبي، وفقا لسعر صرف الدينار الرسمي، تنفيذا لأحد بنود برنامج الإصلاحات الاقتصادية المقررة في الشهر نفسه. وفي نهاية يوليو الماضي، قرر المجلس الرئاسي خفض الرسوم إلى نسبة 163%، في قرار جاء بعد التشاور مع المصرف المركزي.