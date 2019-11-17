مدوّن من مصراتة: يطالب بإخراج الإرهابي “بلعم” وعناصره من محاور القتال في طرابلس

مدوّن من مصراتة: يطالب بإخراج الإرهابي “بلعم” وعناصره من محاور القتال في طرابلس أغلب العناصر مطلوبين في قضايا انتمائهم لتنظيم "داعش" والقاعدة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب المدون والناشط السياسي من مدينة مصراتة “سمير الصفروني” بإخراج الإرهابي زياد بلعم وعناصر شوري بنغازي ودرنة القريب من تنظيم القاعدة الإرهابي من محاور القتال في طرابلس .

الصفروني شدد عبر حسابه الخاص بفيسبوك على ضرورة إخراج بلعم وعناصره، حتى يتحقق النصر في طرابلس، حسب وصفه .

وقال إن كافة الحروب التي خاضها المدعو بلعم وعناصره كانت خسرة، رغم تقديم كل الدعم من المجلس الرئاسي، ووزاراته الدفاع والداخلية .

وبين أن مدينة مصراتة دفعت فاتورة كبير من الشباب في الحرب الدائرة الآن في طرابلس، مشيرًا إلى أن مصراتة دفعت المال والشباب والسلاح من أجل صد قوات حفتر .

وكشف الصفراني أن أغلب العناصر التي تقاتل مع زياد بلعم وشوري بنغازي وأغلبهم مطلوبين في قضايا عند النائب العام في قضايا انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي وتنظيم القاعدة .

يشار إلى أن اشتباكات عنيفة أمس السبت اندلعت بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في كافة محاور القتال على تخوم مدينة طرابلس .

وأعلن مركز مصراتة الصحي العام عن وصول 31 قتيل من قوات مصراتة نتيجة الاشتباكات بمحور القرة بوللي و عين زارة فقط .

يشار إلى أن كتائب ومليشيات مدينة مصراتة تقاتل بمحوري القرة بوللي و عين زارة، في محاولة منها لمنع تقدم قوات الجيش الوطني لوسط طرابلس .

وأكدت مصادر مطلعة إصابة المدعو محمد الحصان القائد الميداني لقوات الوفاق بالكتيبة 166 بسبب سقوط قذيفة هاون بقربه ومقتل عدد من الذين كانوا معه في اشتباكات السبت.