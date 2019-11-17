ضبط خمور محلية في طريقها للبيع بطبرق شرطة النجدة بطبرق تضبط خمورًا محلية وتحيل المتهمين للنيابة العامة

أخبار ليبيا 24 -خاص

ضبط أفراد قسم النجدة في طبرق اليوم الأحد 400 لتر من الخمور المحلية جاهزة للبيع في جنوب طبرق، إضاف إلى 200 لتر تحت التصنيع.

وقال مقدم سامي إدريس نصر رئيس شرطة النجدة لأخبار ليبيا 24 إن عناصر الأمن ضبطوا سيارة يقودها ليبي يرافقه شخص سوداني يحملان جالونات من الخمور المحلية تحوي نحو 400 لتر كانت في طريقها للبيع.

وأضاف نصر، إن الكمية تم التحفظ عليها وحجز المتهمين على ذمة التحقيق، مشيرًا إلى أن القضية أصحبت الآن لدى النيابة العامة.

وذكر نصر، أن النجدة تنتظر تكليف مأمور قضائي لإتلاف الكمية وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.

وأشار نصر، بأن شرطة النجدة قد داهمت مصنع للخمور بأحد المناطق شرق طبرق وتم ضبط كمية من الخمور تحت التصنيع وتقدر الكمية بـ 200 لتر.

وذكر أن عناصر الأمن ضبطوا خلال هذه العملية المتهمين وهما ليبي وسوداني وتم التحقيق معهم وإحالتهم للنيابة العامة والتحفظ على كمية الخمور المضبوطة ليتم إتلافها بعد صدور حكم النيابة العامة.