تسييري ومشايخ شحات يعلنون تأييدهم لحراك المعلمين

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أعلن المجلس التسييري ومشايخ وأعيان بلدية شحات اليوم الأحد عن تأييدهم ووقوفهم مع الحراك السلمي للمعلمين في جميع أنحاء ليبيا، مطالبين الجهات ذات العلاقة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حصول المعلم على حقوقه كاملة غير منقوصة.

وفي بيان مُسجل، ثمّن المجلس التسييري ومشايخ وأعيان بلدية شحات الدور الكبير للمعلم من أجل الوطن، مؤكدين على تأييدهم للحراك السلمي للمعلمين في جميع أنحاء ليبيا والذي يلبي رغبة المعلم للعيش حياة كريمة تقديسًا وتكريمًا لدوره الهام.

وجاء في البيان، “نحن نؤكد وقوفنا الكامل مع شريحة المعلمين لنيل حقوقهم ونطالب مجلس النواب والحكومة المؤقتة ووزارة التعليم ووزارة المالية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حصول المعلم على حقوقه كاملة غير منقوصة”.

وناشد المجلس التسييري ومشايخ وأعيان بلدية شحات، المعلم بأن يكون سندًا وعونًا من أجل اجتياز هذه المرحلة الحرجة بما يخدم الطلبة، ويُسهم في دعم القوات المسلحة في حربها على الإرهاب من استعادة الوطن واسترجاع هيبة الدولة.

وتزامن هذا البيان مع تجديد جددت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا اليوم الأحد في ختام اجتماعها بإجدابيا بنقابات المعلمين في البلديات استمرار إضرابها في القطاعات التعليمية بالحكومة الليبية المؤقتة حتى تنفيذ مطالبها وتنفيذ قانون زيادة المرتبات الصادر عن مجلس النواب.