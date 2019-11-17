الهجرة غير الشرعية طبرق ترحل 35 مهاجر بينهم مصابين بالأيدز والتهاب الكبد الوبائي

الهجرة غير الشرعية طبرق ترحل 35 مهاجر بينهم مصابين بالأيدز والتهاب الكبد الوبائي العدد كان حصيلة عمل من منتصف شهر يونيو الماضي وحتى منتصف شهر نوفمبر الجاري

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن فرع جهاز الهجرة غير الشرعية طبرق ترحيل عدد 35 مهاجر مصري وسوداني مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي.

وقال رئيس فرع جهاز الهجرة غير شرعية طبرق عقيد إبراهيم الأربد إن العدد كان حصيلة عمل من منتصف شهر يونيو الماضي وحتى منتصف شهر نوفمبر الجاري.

وأضاف الأربد خلال حديثه لـ”أخبار ليبيا24″ أن من بين هؤلاء المهاجرين عدد 7 أشخاص مصابين بالأيدز.

وأوضح رئيس الفرع أنه يتم ترحيل المهاجرين إلى الحدود المصرية عبر منفذ إمساعد البري والسودانيين يتم التنسيق مع القنصلية السودانية في بنغازي ويتم نقلهم بحافلات خاصة بالقنصلية السودانية رحلة كل أسبوع من أمساعد إلى مصر ومن ثم إلى السودان.

ولفت الأربد إلى أنه منذ يومين تم ضبط عدد 21 مهاجر مصري على متن قارب مطاطي قادم من السلوم ودخل المياه الإقليمية الليبية إلى شواطئ البردي وتم ضبطهم عن طريق خفر السواحل وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة وترحيلهم على الفور إلى مصر.

وأكد رئيس فرع جهاز الهجرة غير شرعية طبرق أن إدارة الجهاز في طرابلس والحكومة المؤقتة لم تقدم لنا شئ يذكر.

وأفاد الأربد أن الفرع يعاني من ظروف سيئة داخل مقر الإيواء الموجود بمنطقة باب الزيتون شرق طبرق بحوالي 15 كيلومتر والذي يفتقر إلى أبسط التجهيزات التي يحتاجها المهاجر قبل ترحيله.

وبخصوص العمالة الموجودة بالورش والمحلات التجارية أكد رئيس فرع جهاز الهجرة غير شرعية طبرق أن أي وافد لايحمل ختم الدخول يعتبر مهاجر ويتم ترحيله على الفور.

وختم حديثه :”لايعتد بالدخول بالبطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد ومن ليس لديه ختم دخول يعتبر غير شرعي ويرحل على الفور”.