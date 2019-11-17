النائب امغيب : الشعب فقط هو من يستطيع إيقاف دخول الجيش إلى طرابلس المجتمع الدولي وكل العالم بارك هذه الخطوات منذ البداية

أخبار ليبيا 24 – خاص

رأى عضو مجلس النواب بطبرق، سعيد امغيب، أنه لا توجد جهة تستطيع إيقاف العمليات العسكرية على طرابلس، سوى الشعب الليبي، موضحًا أنها أصبحت في المرحلة الأخيرة.

امغيب قال في تدوينة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : “قرار دخول الجيش إلى وسط العاصمة طرابلس وتخليصها من الإرهاب والميليشيات المسلحة هو قرار الشعب الليبي في الشرق والغرب والجنوب”.

وأوضح أنه لا أحد يستطيع إيقاف تنفيذ هذا القرار الذي هو في مرحلته الأخيرة إلا الشعب الليبي فقط، موضحًا أن المجتمع الدولي وكل العالم قد علم ذلك، وبارك كل خطواته منذ البداية .