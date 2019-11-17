الكوري يدعم صفوف النصر قبل خوض مجموعات الكونفيدرالية

أخبار ليبيا24- خاص

أعلنت إدارة نادي النصر رسميا توقيعها لعقد مع اللاعب أحمد الهرام (الكوري ) مدته موسمين لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم الذي يستعد لخوض دوري المجموعات للكونفدرالية الأفريقية.

وجاء توقيع العقد مع اللاعب بحضور رئيس اللجنة التسيرية لنادي النصر عزالدين الوكواك والمدير التنفيذي أحمد التركي ومدير الكرة عمر الورفلي وإداري الفريق الأول لكرة القدم عادل الورفلي.

وسبق للاعب أن مثل النصر وشارك في فوزه بمسابقة الدوري الليبي في نسخته الأخيرة وكان له دور كبير في تتويج الفريق وخاض الأشهر الماضية تجربة قصيرة مع فريق حرس الحدود قبل العودة إلى النصر .