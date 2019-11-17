الظواهر السلبية يضبط شخص حاول إرسال سحر لسيدة في مصراتة لاغا ورد من أحد مكاتب نقل البضائع بالمدينة

أخبار ليبيا24

أكد مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة اليوم الأحد أنه تم ضبط أحد الأشخاص بعد أن حاول إرسال سحر إلى سيدة مصراتة.

وأضاف مكتب الإعلام عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن بلاغا ورد من أحد مكاتب نقل البضائع بالمدينة بعدما ساورتهم الشكوك حول شخص طلب توصيل مغلف إلى مدينة مصراتة.

وأفاد مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الظواهر السلبية أن عناصر الجهاز قاموا بإعداد كمين لحضور الشخص من جديد إلى المكتب.

وذكر مكتب الإعلام أنه تم إلقاء القبض عليه بعدما تبين أن المغلف هو سحر مبعوث إلى سيدة في مدينة مصراتة كانت على تواصل معها.