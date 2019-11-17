الصوصاع: قبضنا على عشرات الإرهابيين الأجانب خلال معارك بنغازي القبض على مقاتلين من جنسيات عربية يتراوح عددهم ما بين 50 و100 إرهابي بمعارك بنغازي

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أكد المدعي العسكري بالقيادة العامة اللواء فرج الصوصاع، “القبض على أعداد كبيرة من الأجانب في بنغازي يصل عددهم ما بين 50 إلى 100 إرهابي، يحملون جنسيات عربية يقاتلون ضمن المجموعات الإرهابية”، على حد قوله.

وقال الصوصاع في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأحد: إن “هؤلاء المقاتلين كانوا يسيطرون على مدينة درنة وجميعهم ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي، ومنهم من يحمل الجنسية اليمنية، ومنهم من كانوا يقودون المحاكم الإسلامية بدرنة”.

وحول المجموعة التي تم نقلهم من سجن قرنادة في الشرق الليبي إلى سجن أخر في مدينة بنغازي، أوضح صوصاع، أن “الموقوفين الذين نقلوا لسجن الكويفية يختلفوا، فقانون المحاكم في ليبيا اختصاص مكاني”.

وأضاف، أن الذين جرى نقلهم من قرنادة إلى الكويفية لديهم جرائم مرتكبة داخل مدينة بنغازي، منوها إلى أنه طبقا للقانون واختصاص المحاكم يوجد اختصاص مكاني لكل نيابة ومحكمة، مبينا أنه قد جرى نقلهم لكثرة المعارك في المدينة ونفلوا إلى قرنادة للتحفظ عليهم باعتبار أن بنغازي تشهد قتال مستمر.

وأشار المدعي العسكري، إلى أنه بعد استقرار الأمور وتحررت مدينة بنغازي جرى إرجاع هؤلاء المساجين إلى الكويفية للتحقيق معهم ومحاكمتهم طبقا للاختصاص المكاني بالنيابة في بنغازي، مؤكدا أنهم يشتبه بهم أيضا في قضايا إرهابية ولم يجري الافراج عنهم حتى الآن.

يذكر أن قوات الجيش الليبي قد أطلقت في مدينتي بنغازي ودرنة شرق البلاد خلال الأعوام الماضية عمليات عسكرية لتحرير هاتين المدنيتين من قبضة المجموعات المسلحة المتطرفة المتمثلة في تنظيم أنصار الشريعة وداعش الإهابيين.