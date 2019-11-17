احتجاز طائرة الخطوط الجوية ببنغازي في مطار مصراتة

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية في بنغازي، اليوم الأحد، عن احتجاز طائرتها الوحيدة نوع (5ALAK) في مطار مصراتة الدولي ومنعها من العودة إلى مطار بنينا الدولي بعد إجراء صيانة للطائرة، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي للشركة.

وأوضح المكتب الإعلامي، أن الطائرة الوحيدة للشركة في بنغازي قد أرسلت في رحلة بدون ركاب إلى مطار مصراتة للقيام بصيانتها على نحو عاجل، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الفنية للشركة بطرابلس، بعد أن تعذر صيانتها في مطار تونس وعدم توفر قطع الغيار للقيام بالصيانة المطلوبة في مطار بنينا.

وأشار المكتب، إلى أنه بعد انتهاء عملية الصيانة للطائرة وتجهيزها للإقلاع قام مساعد مدير مطار مصراتة حسين بلاعو باحتجاز الطائرة، دون أن توضيح أسباب ذلك، مؤكدا أن إدارة الشركة ببنغازي تتابع الأمر لمعرفة سبب منع الطائرة من العودة إلى مطار بنينا.

وتعد هذه الطائرة هي الوحيدة للخطوط الجوية الليبية التي تعمل في مطار بنينا وتقوم برحلتين يوميا بين بنغازي وبقية المدن الداخلية والخارجية، والتي من المرجح أن يتسبب إيقاف هذه الطائرة عن العمل إرباك الرحلات المجدولة وإحداث المزيد من معاناة المسافرين.

وكشفت مصادر إعلامية لوكالة أخبار ليبيا 24، عن استمرار الاتصالات بين إدارة شركة الخطوط الليبية في بنغازي ومصلحة الطيران المدني في مصراتة بخصوص الطائرة المحتجزة التابعة للإدارة العامة للشركة في بنغازي، لمعرفة أسباب تأخر عودة الطائرة من مطار مصراتة إلى بنغازي بعد استكمال صيانتها.