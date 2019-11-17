أربعة مراقبي تعليم بالمؤقتة يعلنون تعليق الإضراب والنقابة تُصر على المواصلة

أخبار ليبيا24

أعلن مراقبي التعليم في كل من بنينا والكفرة والأبيار وسلوق من جانب واحد عن تعليق الاعتصام والبدء بالعام الدراسي الجديد بالمدارس الواقعة ضمن النطاق الإداري لبلدياتهم، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2019.

ووجه المراقبين عبر حسابات قطاعاتهم التعليمية على موقع فيسبوك رسائل مُناشدة موجهة إلى مدراء مدارس التعليم الأساسي والثانوي والمعلمين بضرورة تعليق الاعتصام وبدء العام الدراسي الجديد.

في المقابل وجه مدير مكتب نقيب النقابة العامة للمعلمين، حميد السعيطي، رسالة إلى المعلمين المضربين إلى ضرورة الانتباه إلى ما وصفه بـ (الحملات الإعلامية الشرسة) التي يروج لها من وصفهم بـ (ضعاف النفوس) من أجل شق الصف المعلمين وإفشال عملهم المخلص الذي يقومون به من أجل تحصيل الحقوق بنشر بعض الشائعات عن بداية العام الدراسي ، حسب قوله.

وقال السعيطي، “نعلمكم أيها الشرفاء بأنه لن تكون هناك دراسة وعودة إلى المدارس حتى تتحقق جميع مطالب المعلمين التي أقرها لهم القانون رقم 4 لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب”.

وأضاف، “عليه نرجو منكم أيها الشرفاء عدم الانجرار وراء هذه الأعمال التي كل الغرض منها هو شق الصف وإفشال اعتصامكم السلمي”.