ولاية برقة| شتات في الصحراء يُبايع أميراً مجهولاً توالت الهزائم التي تلقاها التنظيم والتضييق عليه ومحاصرته وملاحقة كل أفراده

أخبار ليبيا24 – متابعات

بعد أن كان مايعرف بتنظيم الدولة الإرهابي “داعش” يفخر بكثرة أعداد أفراده وبالمساحات الشاسعة الواقعة تحت سيطرته وسطوته صار اليوم شتات ممزق يخرج في الظلام ويختبئ في الجحور كما الفئران.

وعقب الجرائم التي ارتكبها التنظيم الإرهابي الذي حاول الترويج لنفسه أنه لا يقهر ولا يهزم، من قتل ودمار وفاسد بدأ في تلقي الضربات والهزائم التي لم تترك له أي مجال في التقاط أنفاسه.

خسر التنظيم الهمجي كل أراضيه التي كانت تحت سيطرته ضمن الحرب التي شنت عليه و أفقدته قدرته على المواجهة والوقوف أمام ضربات القوات الأمنية، وتشتت جمعه وصاروا عبارة عن أفراد مطاردون في الغابات والجبال والصحاري.

وخسر التنظيم الإرهابي منصاته الإعلامية وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ما أفقدته قدرته على شحذ همم عناصره الهاربين الخائفين و المختبئين، وكذلك الإيقاع بالمزيد من الضحايا الذين يصور لهم أنه خير، وهو في حقيقته تنظيم شيطاني.

وتوالت الهزائم التي تلقاها التنظيم والتضييق عليه ومحاصرته وملاحقة كل أفراده في كل بقاع الأرض إلى أن توجت هذه الحرب بالقضاء على رأس هذه الجماعة وزعيمها المدعو أبوبكر البغدادي.

وكان مقتل الإرهابي البغدادي ضربة موجعة لتنظيم الدولة الإرهابي داعش، وكانت في مقتل إذ أن التنظيم الإجرامي منهار أساسًا فزادته هذه الضربة انهيارًا وخسارة فوق خسارته وانهياره.

وفي محاولة لشحذ همم بقايا عناصره أعلن التنظيم عقب مقتل الإرهابي البغدادي عن البيعة لمن أسموه بالأمير الجديد للتنظيم المدعو أبي إبراهيم الهاشمي القرشي محاولا إظهار استمراره ووجوده.

واليوم وفي مشهد أشبه مايكون بـ”الهزلي” بث التنظيم عبر برنامج «تليجرام» صورة لعدد من عناصره في ولاية برقة على حد زعمه يعلنون فيها بيعتهم لمن أسموه الأمير الجديد.

سبع أفراد تحديدًا هم من ظهروا في تلك الصورة بينهم اثنان سمر البشر فيما يبدو أنهم من جنسيات أفريقية، متشردين في الصحراء دون مأوى، وبتسليح خفيف جداً، ظهروا في الظلام ، في مكان غير معروف ، فاقدين للدعم معلنين عن خيبتهم الجديدة «بيعة الأمير».

بداية انهزامية للأمير الجديد المزعوم الذي ورث ركام وشتات وبقايا ما قالوا إنها دولة، بداية تنذر بالنهاية المحتومة والمصير ذاته لكبير الإرهابيين الذي ظل مختبئا في الجبال والغابات إلى أن كانت نهايته كشخص جبان حاول الهروب والاحتماء بأطفال إلا أنه أبى إلا أن يكون مجرمًا لآخر لحظة.

بهذه الصورة صار التنظيم يفخر اليوم بأفراد قليلي، أفراد مشتتين مشردين يعيشون كالذئاب في الصحاري والفيافي يعيشون على الفتات ويخرجون في جنح الظلام بعد أن كان يتفاخر بأعدادهم التي تجاوزت الآلاف أحيانًا إلا أنه اليوم مطارد مهزوم مصيره محتوم.