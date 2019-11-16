وزير الدفاع الأمريكي: مقتل ثلث مقاتلي داعش في ليبيا خلال سبتمبر أربع غارات جوية أمريكية في ليبيا تسفر عن مقتل 43 عنصرا من داعش

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نقلت صحيفة “ميلتري تايمز” الأمريكية عن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قوله: إن الغارات الجوية الأمريكية في شهر سبتمبر الماضي استهدفت ما يقرب من ثلث مقاتلي تنظيم الدولة (داعش) في ليبيا.

وفي حديثه إلى الصحفيين الأربعاء أثناء زيارته عاصمة كوريا الجنوبية سيول، أكد إسبر أن بلاده تولي أهمية لمكافحة الإرهاب في ليبيا، موضحا أن الولايات المتحدة ستواصل عملياتها للحد من تمدد تنظيم الدولة في المنطقة، وفق ما نشرت الصحيفة.

وقامت القوات الجوية الأمريكية خلال الفترة من 20 إلى 30 سبتمبر الماضي، أربع غارات جوية في ليبيا أسفرت عن مقتل 43 شخصا من مقاتلي داعش.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه ما زال يوجد في ليبيا حوالي 100 مقاتل من التنظيم، وفقًا تصريحات صحفية لمسؤول أمريكي كبير بوزارة الدفاع، رفض الكشف عن هويته في أكتوبر الماضي.

ونوه المسؤول، إلى أن الضربات التي نفذت أربكت تنظيم الدولة وحدت من قدراته، وأضاف أن مجموعات صغيرة من مقاتلي هذا التنظيم مازالوا موجودين في مناطق غير خاضعة لسيطرة السلطات الليبية، حسب قوله.