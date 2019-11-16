نائب السفير الأمريكي: ندعم سيادة ليبيا ضد محاولات روسيا لاستغلال الصراع

أخبار ليبيا 24

أكد نائب السفير الأمريكي لدى ليبيا جوشوا هاريس، دعم بلاده لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها في مواجهة محاولات روسيا لاستغلال الصراع ضدّ إرادة الشعب الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء هاريس بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري الخميس، لمناقشة الجهود المبذولة لإنهاء الصراع في طرابلس، بحسب ما نشرت السفارة الأمريكية اليوم السبت.

وجدّد هاريس خلال هذا اللقاء، دعوة الولايات المتحدة للقوات المسلحة العربية الليبية لإنهاء هجومها على طرابلس، على حد قوله.

وكانت الولايات المتحدة، قد دعت عقب لقائها وفدا من حكومة الوفاق الوطني الثلاثاء الماضي بواشنطن، الجيش الليبي إلى إنهاء هجومه على طرابلس، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى تسهيل المزيد من التعاون بين أمريكا وليبيا لمنع التدخل الأجنبي غير المبرّر، وتعزيز سلطة الدولة الشرعية، ومعالجة القضايا الكامنة وراء الصراع.

وأكد الوفد الأمريكي، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، الذي يمثل عددًا من الوكالات الحكومية الأمريكية، دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها في مواجهة محاولات روسيا لاستغلال الصراع ضدّ إرادة الشعب الليبي.

وقد أطلقت الحكومة الأمريكية وحكومة الوفاق الوطني، ممثلة بوزير الخارجية محمد سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا، الثلاثاء الماضي، حوارًا أمريكيًا – ليبيًا في العاصمة واشنطن.